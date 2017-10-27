"Оценивая то, где мы сейчас находимся, выходит, что рядовой латвиец — уже среднего возраста, в лучшем случае с двумя детьми, осознающий, что детей на плаву будет держать полученное ими образование, но не представляющий ясно, что в ближайшие годы произойдет с его профессией, как долго и где он еще будет работать", — пояснил Килис, подчеркнув, что одной из типичных черт современного латвийца является низкий уровень доверия Сейму и правительству.

Девиз Национального плана развития 2020 — экономический рывок для роста благосостояния каждого жителя Латвии и государства.

Предыдущая оценка выполнения Национального плана развития 2020 была дана в 2015 году. Премьер Марис Кучинскис считает, что на данный момент не следует тратить энергию на повторную ревизию, поскольку в план "включены главные приоритеты, которые по-прежнему актуальны и должны быть выполнены", полагает премьер.