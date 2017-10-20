По его словам, на сей раз правящая коалиция поступила хитрее, чем в предыдущие годы, и оппозиция оказалась полностью отстранена от принятия бюджета. Глупо голосовать за бюджет, по которому не можешь подать ни одного предложения, подчеркнул он.

Клементьев считает — плохо, что отменены так называемые депутатские квоты, поскольку с их помощью можно было помочь общественным организациям.

Теперь "депутатские квоты" скрыты в бюджетных запросах министерств. Депутаты правящей коалиции, желающие достичь своих политических целей перед выборами Сейма, договорились со своими министрами о включении их предложений в запросы министерств. Одним из таких министерств, удовлетворивших желания коалиционных депутатов, Клементьев назвал Министерство финансов, отметив при этом, что не хочет распространять слухи.

Распределение средств между самоуправлениями он тоже считает нечестным. Например, приморские города — Лиепая и Вентспилс — получат больше, чем латгальские, пояснил оппозиционный депутат.

Как сообщалось, вчера Сейм передал на рассмотрение в комиссиях проект государственного бюджета на следующий год и сопровождающие законопроекты.

В пакет законов вошли два новых законопроекта, поправки к 16 законам, а также законопроект о рамках среднесрочного бюджета и сам бюджет.

Проект поддержали 53 депутата, входящие в коалиционные партии и работающие вне фракций, а против были 28 депутатов оппозиции. Еще пятеро от голосования воздержались.

Проект госбюджета 2018 года предусматривает доходы в размере 8,75 млрд евро — на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы — в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше.

Приоритетом бюджета является здравоохранение, финансирование которого впервые превысит миллиард евро.

Разрабатывая бюджет, политики приняли решение отказаться от депутатских квот, то есть впервые не будет дополнительного финансирования на предложения депутатов.