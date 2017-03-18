Политики правящей коалиции не спешат поддержать требование Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) о том, чтобы гарантировать в период налоговой реформы самоуправлениям не менее 19,6% общих налоговых поступлений государства и все 100% поступлений от подоходного налога с населения (ПНН).

В то же время политики отмечают, что реформу нельзя проводить за счет самоуправлений, и обещают компенсирующие механизмы.

Требования ЛСС обоснованы, считает руководитель фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис. Их выполнение будет зависеть от расчетов Минфина и переговоров между самоуправлениями и правительством. Проводя налоговую реформу, нужно ввести очень строгие механизмы компенсации доходов самоуправлений.

Руководитель фракции "Единства" Солвита Аболтиня сказала, что партия оценивает предложенную Минфином налоговую реформу с осторожным оптимизмом. Детальных расчетов пока нет, и нужно услышать ответ Минфина.

Сопредседатель национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Райвис Дзинтарс считает, что самоуправления сейчас очень щедро финансируются за счет налогов и не могут считаться обделенными. В то же время без мощных компенсационных механизмов налоговая реформа провалится. Национальное объединение намерено больше концентрироваться на том, чтобы реформа была благоприятна для семей с детьми, подверженных риску бедности.