Правящая коалиция в Сейме Латвии не планирует поднимать вопрос о возможности регистрации партнерских отношений между представителями одного пола и не поддерживает эту идею.

Руководитель фракции "Единства" Солвита Аболтиня заявила LETA, что партия уже обсуждала это предложение, и большинство не поддержало его.

Руководитель фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис и сопредседатель национального объединения VL!-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш в очередной раз сослались на Конституцию, в которой указано, что брак - это союз между мужчиной и женщиной.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс в своем заявлении подчеркнул, что возможность зарегистрировать отношения между партнерами одного пола - это вопрос равноправия. Легальные отношения однополых пар допускают 47 стран, в том числе 27 входящих в Совет Европы. Нередко в дискуссиях по этому вопросу раскрываются глубоко укоренившаяся гомофобия и дискриминация по отношению к геям и лесбиянкам.