Во вторник, 21 февраля, вечером удалось спасти жизнь мужчине, который пережил инфаркт. До приезда бригады скорой помощи первую помощь больному оказали коллеги, которых по телефону консультировали медики.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола, во вторник вечером в Рижском регионе 54-летнему мужчине на рабочем месте стало плохо, и он потерял сознание. Коллеги вызвали неотложку, а также оказали первую помощь пока бригада медиком ехала на вызов. Врач по телефону руководил слаженной работой коллег, они делали искусственное дыхание и массаж сердца.

Медикам удалось запустить сердце мужчины. В тяжелом, но стабильном состоянии его доставили в стационар.

В Латвии ежегодно от инфаркта умирает около 1 600 человек.