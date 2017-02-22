Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола, во вторник вечером в Рижском регионе 54-летнему мужчине на рабочем месте стало плохо, и он потерял сознание. Коллеги вызвали неотложку, а также оказали первую помощь пока бригада медиком ехала на вызов. Врач по телефону руководил слаженной работой коллег, они делали искусственное дыхание и массаж сердца.
Медикам удалось запустить сердце мужчины. В тяжелом, но стабильном состоянии его доставили в стационар.
В Латвии ежегодно от инфаркта умирает около 1 600 человек.