Инициативу об отмене подоходного налога с населения (ПНН) на государственные пенсии первого уровня рассмотрят комиссия Сейма по социальным делам и труду и комиссия по бюджету и налогам. Такое решение сегодня принял парламент.

Как ранее заявил автор инициативы Арнис Верземниекс, настал момент, когда депутаты Сейма могут показать, что они на самом деле думают о сокращении социального неравенства, способны отмежеваться от заявлений чиновников об убытках, к которым приведет данная инициатива, и найти способ изменить систему, при которой деньги из одного государственного кармана перекладываются в другой.

"Вопрос — в отношении государства к жителям, которые всю жизнь работали и хотят достойной старости", — сказал он.

Инициативу поддержали Латвийский союз свободных профсоюзов, Латвийская федерация пенсионеров, Латвийский профсоюз работников самоуправлений, организации пенсионеров.

В свою очередь Министерство финансов заявило, что отмена подоходного налога на все виды пенсий будет иметь фискальный эффект со знаком минус в размере 85 млн евро в год, в том числе государственный бюджет потеряет 17 млн евро, а муниципальные бюджеты — 68 млн евро.