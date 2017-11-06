Как сообщалось ранее, экс-политик Айнар Шлесерс, фигурирующий в записях разговоров в отеле Rīdzene, заявил, до сих пор эти записи были обнародованы селективно — например, на суд общественности так и не были представлены записи его встреч с представителями "Единства", Национального объединения и Валдисом Затлерсом.

Шлесерс утверждает, что в свое время Затлерс, будучи главой государства, "звонил и упрашивал" поддержать его кандидатуру на грядущих выборах президента, чтобы остаться на второй срок.

"Как президент страны я любые переговоры с любым политиком вел в Рижском замке или своей резиденции в Юрмале, то есть на официальном рабочем месте. Связанные с бизнесом разговоры — уже другое дело", — уклончиво ответил Затлерс в ответ на заявление Шлесерса.