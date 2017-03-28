Комиссия по изучению архивов КГБ требует исключить студента, "прославлявшего" нацистскую Германию

Руководство научной комиссии по изучению архивов КГБ требует расторгнуть договор с исследователем Дависом Вальгисом, который, по мнению комиссии, прославляет тоталитарный режим.

В распоряжение портала Delfi.lv попала копия заявления, адресованного ректору Латвийского университета Индрикису Муйжниексу и главе фонда ЛУ Ивару Лацису. Глава комиссии Карлис Кангерис пишет, что 22-летний Вагис опубликовал в своем микроблоге в "Твиттере" несколько заявлений, которые по сути прославляют нацистскую Германию.

В 2015 году комиссия предложила студентам подавать заявки на участие в исследованиях и получение стипендии в размере 1200 евро. Вальгис стал одним из тех, кто получил стипендию.

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"При изучении профиля Дависа Вальгиса можно обнаружить только четыре записи, одна из которых была сделана 8 февраля 2016 года и включает в себя стилизованный флаг нацистской Германии. Этот факт нужно принимать во внимание, оценивая то обстоятельство, что вторая запись на английском языке от 5 марта 2017 года - то есть уже после присуждения стипендии - гласила: "Hanss Vestmarsir действительно вдохновляющий фильм. Настоящая драгоценность", - пишет в своем заявлении Кангерис.

Кангерис отмечает, что упоминание нацистского пропагандистского фильма "Ханс Вестмар — один из многих" ("Hans Westmar. Einer von vielen. Ein deutsches Schicksal aus dem Jahre 1929") вместе с публикацией флага со свастикой и флага режима апартеида в ЮАР означает, что Вальгис по сути прославляет автора гимна Национал социалистической немецкой рабочей партии Хорста Весселя. Прославление идеологии и пропаганды тоталитарного режима несовместимо с сотрудничеством с комиссией, которая занимается расследованием репрессий другой тоталитарной власти, пишут авторы заявления.

Руководство комиссии требует незамедлительно разорвать договор с Вальгисом и оценить эффективность процедуры, по которой факультет истории и философии рекомендует стипендиатов.