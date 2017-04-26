После двух лет работы особая парламентская рабочая группа подготовила для передачи в Сейм законопроект, предлагающий пересмотреть полномочия президента и порядок его избрания. Согласно предложению депутатов, решать, кто будет главой государства, должен или народ, или электоральная комиссия, состоящая из депутатов Сейма и ста глав самоуправлений, сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Парламентарий Ринголд Балодис указал, что такая практика есть в других странах. Депутат Имант Парадниекс выразил готовность увеличить число голосов, необходимых для избрания. "51 голос, как сейчас, это слишком мало… Две трети надо бы указать как абсолютный минимум", — отметил он.

Также законопроект предусматривает расширение полномочий президента. Например, предлагается наделить его правом выдвигать должностных лиц, распускать Сейм без потери президентской должности.

Согласно проведенному в 2015 году агентством SKDS опросу, большинство латвийцев считают, что выборы президента в стране должны быть всенародными, а не парламентскими. 43% респондентов заявили, что полностью поддерживают идею избирания главы государства народом. Еще 27% сказали, что склоняются к этой мысли. Таким образом, 70% населения высказались за изменение нынешнего порядка, когда президента выбирает Сейм.

Годом ранее аналогичный опрос SKDS показал, что 83% жителей хотят введения всенародного голосования, сообщает LETA.

Сопредседатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс полагает, что "рано или поздно мы к этому придем". По его мнению, общество всегда будет за всенародные выборы президента, поэтому при определенных условиях политики могут проголосовать за необходимые изменения.