Как сообщает LETA, поправки к закону об устройстве государственного управления Сейм будет рассматривать повторно — президент Раймонд Вейонис вернул их, так как посчитал "недопустимым, когда законодатель регулирует один и тот же вопрос разными способами в рамках двух разных законов". Дело в том, что утвержденные изначально Сеймом изменения противоречили поправкам к закону об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений, принятым всего за два месяца до этого.

Поправки предусматривают, что данные о зарплатах и других выплачиваемых должностным лицам и работникам суммах ежемесячно должны публиковаться на сайте соответствующего учреждения с указанием имени, фамилии, должности и выплаченной суммы, если закон не предусматривает иное. Эта информация должна находиться на сайте учреждения не менее 10 лет.

Планировалось, что Кабинет министров определит учреждения, должностных лиц и работников, зарплаты которых не будут публиковаться по соображениям национальной безопасности.