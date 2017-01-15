На проект "Латвийский ранец" планируется выделить 13 млн евро. "Дети из дальних районов Латвии смогут приехать в Латвийский Национальный театр - место, где было основано Латвийское государство. Свои двери откроет Латвийский Национальный художественный музей. Рижаене смогут посетить излучины Даугавы и арт-центр Марка Ротко. Дети из Видземе будут слушать музыку в новом концертом зале в Лиепае и так далее", - заявила Delfi представитель бюро Столетия Латвийского государства Линда Пастаре. Планируется, что в проекте примут участие 210 тысяч школьников.

Расходы - на уровне соседей

По словам Пастаре, выделенная на праздничные мероприятия сумма - 31,75 млн евро - сопоставима с эстонской программой (24 млн на четыре года) и финской (19 млн на один год). Ранее сообщалось, что общая сумма финансирования в 2017-2021 годы составит 59,08 млн евро. Однако, как отмечает Пастаре, в нее входят все мероприятия, в том числе и те, что нужно было бы проводить вне зависимости от юбилея (праздники песни, военные парады, ночи музеев и т.д.).

Часть мероприятий будет финансироваться не из государственного бюджета. Например, Латвийская торгово-промышленная палата привлечет финансирование для дней предпринимателей в регионах, Latvijas Pasts выпустит серию новых марок, Latvijas Loto планирует организовать юбилейную лотерею.

От сериалов до энциклопедии

Латвийские Радио в рамках программы празднования юбилея с 2017 по 2019 годы получит 1 млн евро на циклы передач о культурно-историческом наследии и достижениях страны. LTV получит 700 000 евро на создание исторического сериала, который будет посвящен героизму и роли латышей в развитии страны.

В международном аэропорту "Рига" планируется установить информационный стенд (а также снять серию сюжетов о международных инвесторах в Латвии). На это будет выделено 437 тысяч евро. Финальные соревнования 55-х спортивных игр спортсменов-ветеранов обойдутся в 154 тысячи евро.

600 тысяч евро в период с 2019 по 2021 годы будет выделено на создание Латвийской национальной энциклопедии. Постановка исторической оперы "Банюта" в 2018-2019 годах обойдется в 150 тысяч евро, концерт Лиепайского симфонического оркестра в Индии в 2018 году в честь 100-летия страны - в 60 тысяч евро.

Полный план юбилейных мероприятий (лат. яз, в виде Excel-таблицы)