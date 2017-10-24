Сумма, выделенная правительством крестьянам на покрытие ущерба от наводнений, компенсирует лишь часть сделанных фермерами вложений, заявили опрошенные агентством ЛETA представители сельхозорганизаций.

"По нашим подсчетам, нанесенный ущерб планируется покрыть в размере примерно 71% фактических вложений. Это не будет стопроцентная компенсация, поэтому убытки по-прежнему останутся", — пояснил гендиректор Совета по сотрудничеству сельхозорганизаций Гунтис Вилнитис. Он выразил надежду на то, что Латвия сможет получить от ЕС финансовую поддержку для пострадавших от наводнений фермеров.

Пострадавшие от ливней хозяйства есть не только в тех 29 краях Латвии, которым выделена частичная компенсация, но и на остальной территории страны. Поэтому остается актуальным вопрос о том, в какой форме и в каком виде можно будет компенсировать крестьянам нынешние убытки и убытки в будущем, отметил Вилнитис.

Председатель общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш сообщил, что в затронутом наводнениями регионе не удалось убрать урожай примерно с 71,2 тыс. га земли, что, по подсчетам "Крестьянского сейма", составило неполученные доходы в размере примерно 50 млн евро. По подсчетам Министерства земледелия, эта сумма составляет около 20 млн евро.

"Выделенная сегодня сумма поддержки компенсирует крестьянам лишь часть вложений. На 14,87 млн евро они смогут частично покрыть расходы на закупку сырья для следующего урожая", — сказал он.

"Крестьянский сейм" направил еврокомиссару по сельскому хозяйству Филу Хогану письмо с изложением ситуации в регионе и призывом создать механизмы оперативной поддержки пострадавших от наводнений фермеров. "Отрадно, что представители Еврокомиссии наконец поняли проблему Латвии и всех стран Балтии, о которой мы говорим уже несколько лет — это мелиорация. Мы надеемся, что в следующий период планирования вопросу мелиорации будет уделено больше внимания, а правительство найдет дополнительное ежегодное финансирование на содержание мелиоративных систем государственного значения", — сказал Лаздиньш.

Как уже сообщалось, правительство поддержало выплату 14,87 млн евро латвийским крестьянам, пострадавшим от наводнений. Эта сумма будет выделена из средств госбюджета на непредвиденные расходы.