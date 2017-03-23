Ситуация с уходом главы Госканцелярии Мартиньша Криевиньша "по обоюдному согласию сторон" была такой: премьер Марис Кучинскис "попросил" его уволиться. Об этом рассказал сам Криевиньш газете Diena. При этом чиновник добавил, что совершенно нормально воспринял слова Кучинскиса.

"Он избран народом, я нет. У премьера было право так поступить", — пояснил Криевиньш, однако отказался более детально пояснить причину своего ухода. "В этой сложной геополитической ситуации копание в грязном белье может нанести вред государству. Нам нельзя разрушать уверенность в госуправлении. Очень важно продумать, какое впечатление производит каждое наше слово", — приводит его слова газета.

Премьер Марис Кучинскис объясняет прекращение трудовых отношений с руководителем Госканцелярии Мартиньшем Криевиньшем разницей в подходах к работе. Как заявил Кучинскис в передаче "В точке пересечения", методы работы его и Криевиньша не совпали.

"Я не пеняю на грехи, но речь идет о том, что Госканцелярия — это аппарат, с которым мы планируем и реализуем задачи государства. Не может быть так, что шеф уехал, и без его разрешения люди не двигаются. Я за коллективную работу. Если команды нет, это надо решать", — приводит слова Кучинскиса LETA.

По его словам, уход Криевиньша не связан с разногласиями или невыполнением пожеланий премьера, а также не имеет отношения к конкурсу на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Кучинскис добавил, что между ним и Криевиньшем нет взаимных претензий, и ничего плохого о бывшем начальнике Госканцелярии он говорить не хочет.

С 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не исполняет обязанности директора Госканцелярии: согласно официальному заявлению, он внезапно ушел в отставку "по обоюдному согласию сторон", при этом причины ухода не комментируются. Газета Latvijas avīze обращает внимание на то, что с уходом Криевиньша в лету канет и озвученный им недавно амбициозный план по сокращению госаппарата в Латвии, который мог привести к сокращению числа чиновников на 10%.