Сейм в четверг единогласно утвердил Элиту Круминю в должности государственного контролера на второй срок, сообщает LETA.

Круминя была единственным кандидатом на эту должность. Ее поддерживали в парламенте, а также президент Раймонд Вейонис, указавший, что нынешнему госконтролеру нужно продолжить работу.

Как она сказала журналистам, в числе приоритетов Госконтроля по-прежнему будут ревизии на предмет целесообразности расходования средств, а также оценка ответственности за нарушения.

В поле зрения госконтролера будут и другие вопросы — активное международное сотрудничество, информирование общества об улучшениях после ревизий и т.д.

Первый срок полномочий Крумини в должности госконтролера истекает 23 января 2017 года.