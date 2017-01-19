Круминя была единственным кандидатом на эту должность. Ее поддерживали в парламенте, а также президент Раймонд Вейонис, указавший, что нынешнему госконтролеру нужно продолжить работу.
Как она сказала журналистам, в числе приоритетов Госконтроля по-прежнему будут ревизии на предмет целесообразности расходования средств, а также оценка ответственности за нарушения.
В поле зрения госконтролера будут и другие вопросы — активное международное сотрудничество, информирование общества об улучшениях после ревизий и т.д.
Первый срок полномочий Крумини в должности госконтролера истекает 23 января 2017 года.