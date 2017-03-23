Подготовка бюджета 2018 года будет отличаться от прежнего тем, что он будет разрабатываться в контексте новой налоговой политики. Планируется, что правительство подаст в Сейм связанные с новой налоговой политикой законопроекты в начале лета, чтобы их можно было утвердить в сентябре.

Кучинскис признает, что принятие новой налоговой стратегии и бюджета следующего года будет трудным, и министерствам придется отказаться от некоторых дополнительных запросов.

Премьер напомнил, что приоритетом будущего года остается здравоохранение.

Он рассказал также, что на внеочередном заседании правительства министр сообщения Улдис Аугулис предложил включить в бюджетную базу вопрос о финансировании сельских дорог, направив на них 25% поступлений от акцизного налога. "Это технический вопрос, но правительство обязалось выделить на дороги дополнительно 25 млн евро", — сказал премьер.