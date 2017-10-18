"Государственное управление неспособно платить на уровне частных компаний. Госпожа Годмане выбрала работу с большим жалованием, так как предложение в системе государственного управления не было конкурентоспособным. Такие предложения могут появится после реформы", — пояснил премьер-министр.

Он также добавил, что переговорил с Петерсоне-Годмане, и никто в обиде не остался.

Как уже ранее сообщалось, Петерсоне-Годмане, которой пришлось оставить должность госсекретаря из-за того, что ей не продлили доступ к гостайне, вероятнее всего, станет председателем правления дочерней компании Latvijas gāzes — Gaso.

Это акционерное общество будет основано в конце текущего года и станет отделенным от Latvijas gāze оператором распределительных услуг.

Зампредседателя совета Latvijas gāze Юрис Савицскис сказал, что на должность главы компании есть несколько кандидатов, но самым реальным из них является Петерсоне-Годмане.

Между тем, согласно распространенной ранее неофициальной информации, Петерсоне-Годмане лишилась допуска к гостайне именно из-за тесной дружбы с Савицкисом.