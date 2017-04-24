Необходимость налоговой реформы он обосновал наблюдаемым сейчас в Латвии ростом экономики, который подтверждается и макроэкономическими показателями, и взимаемыми налогами. Однако для увеличения темпа развития Латвии нужна простая, привлекательная и устойчивая налоговая система — инструмент, который стимулировал бы местные предприятия вкладывать в свое развитие и вызывал бы интерес у иностранных инвесторов.

"Нам нужны новые предприятия и хорошо оплачиваемые рабочие места. Новая налоговая система необходима нам, чтобы достичь поставленной правительством цели — рост экономики на 5% в год", — подчеркнул премьер. Одной из причин реформы он назвал необходимость уменьшить социальное неравенство. Это означает выравнивание доходов между получателями маленьких и больших зарплат.

Поданные в этом году декларации о доходах должностных лиц и статистические данные о минимальной и средней зарплатах в стране убедили премьера в необходимости введения прогрессивного подоходного налога. Отменить все налоговые льготы нельзя, но о многих можно дискутировать, добавил Кучинскис.

"Налоговая реформа — не прихоть какой-то партии или нескольких министров. О ее необходимости договорилось составленное тремя партиями коалиционное правительство. Налоговую реформу поддерживают работодатели, профсоюзы, Банк Латвии и отраслевые эксперты. Еще есть вещи, о которых надо договориться, согласовать интересы разных сторон, но реформу надо продвигать вперед", — подчеркнул премьер.

Он уверен, что этот год — самый подходящий момент для проведения в Латвии налоговой реформы. Если решение о реформе не будет принято в этом году, вернуться к нему можно будет лишь через несколько лет. "Причина проста — фактически уже начался период вложения средств из структурных фондов ЕС, который продлится до 2020 года. Эти средства значительно стимулируют рост латвийской экономики. Реформированная налоговая система может стать существенным дополнительным стимулом для развития экономики, так как без средств ЕС инвестиции в латвийскую экономику минимальны. В будущем так продолжать уже будет нельзя", — сказал Кучинскис.

От налоговой реформы в первую очередь выиграют получатели маленьких зарплат, уверен он. "Цель реформы — защитить работников от произвола работодателей. Не должно быть ситуаций, когда работник не получает пособие по болезни или по окончании трудовой жизни вынужден жить на социальное пособие. Ясно, что не все сразу удастся, но в итоге выиграют все, кто хочет работать, честно платя налоги", — считает премьер.

Как сообщалось, Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам правительства основные принципы налоговой реформы на прошлой неделе.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) — 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% для доходов выше 45 000 евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев — с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.