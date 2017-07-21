В пятницу Сейм планирует рассмотреть законопроекты налоговой реформы в первом чтении.

Премьер отметил, что при разработке налоговой реформы правительство ставило перед собой две цели - уменьшить социальное неравенство и стимулировать развитие экономики. Была также третья задача - не допустить уменьшение бюджета и не создавать угрозы для отраслей, которые финансируются из госбюджета.

По словам Кучинскиса, уже с первого дня обсуждения реформы хватало экспертов, которые утверждали, что этих целей не достичь, потому что они противоречат друг другу. В ходе обсуждения реформы правительству пришлось идти на компромиссы и с коалиционными партиями, и с социальными партнерами, а самым острым моментом в разработке реформы стали дискуссии об источниках финансирования здравоохранения.

Важными пунктами реформы являются повышение минимальной зарплаты, которое слишком долго откладывалось, и введение прогрессивного подоходного налога с населения.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что депутаты Сейма хотят, чтобы в Латвии для всех ее жителей были созданы равные возможности и реализовалась справедливая социальная политика. "Налоговая реформа может стать хорошим шагом в этом направлении. Призываю депутатов поддержать пакет законов налоговой реформы в первом чтении", - сказал Кучинскис.