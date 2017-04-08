Избиратели КСЛ — не только крестьяне. И это понятно, потому что СЗК взял на себя руководство правительством и проведение реформ, следуя примеру основателей Крестьянского союза Карлиса Улманиса и Зигфрида Анны Мейеровица.

Кучинскис поблагодарил КСЛ за избранный путь реформ, добавив, что два года назад никто и не поверил бы, что Крестьянский союз станет партией реформ.

"Говорите между собой, ссорьтесь, но оставайтесь вместе, потому что в этом сила КСЛ, за это вам многие завидуют", — сказал премьер.