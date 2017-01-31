Встреча глав правительств Балтии и Туска состоялась во вторник, 31 января, в Таллине. Премьеры и глава Евросовета обсуждали вопросы, связанные с предстоящими на Мальте и в Риме саммитами, ситуацию в мире, ситуацию в Европе после решения Великобритании о выходе из ЕС, сотрудничество со странами Восточного партнерства и др.

Пресс-секретарь латвийского премьера Андрей Вайварс заявил, что, по мнению Латвии, на саммите в Риме, который состоится в марте этого года, необходимо принять короткую и ясную декларацию, которая будет содержать три послания — опасения жителей по поводу физической и социально-экономической безопасности услышаны, у стран ЕС есть единая платформа действий и мощный сигнал о том, что ЕС един и продолжит развивать европейский проект.

В свою очередь на предстоящем в начале февраля саммите на Мальте планируется обсудить ряд вопросов, включая проблематику, связанную с миграцией. "Я уже подчеркивал ранее, что нужно работать над тем, чтобы остановить потоки миграции, и здесь большое значение имеет сотрудничество со странами происхождения и транзита", — сказал Кучинскис.

Премьеры стран Балтии и Туск были едины во мнении о том, что НАТО по-прежнему остается краеугольным камнем безопасности региона, и пока рано судить о том, как новая администрация США будет влиять на деятельность альянса. Участники встречи выразили мнение, что НАТО сохранит центральное место в европейской политике США. Одновременно следует продолжать работу над усилением своей обороноспособности. "Кроме того, Европе по-прежнему важно укреплять свои возможности в области стратегической коммуникации", — подчеркнул Кучинскис.