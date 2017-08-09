Латвия не может позволить себе потерять контроль над ООО Latvijas Mobilais telefons (LMT) и ООО Lattelecom, заявил сегодня в передаче LNT "900 секунд" премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, оба предприятия в настоящий момент являются лидерами в своих отраслях с очень хорошей репутацией. На вопрос, поддержит ли правительство их объединение, Кучинскис конкретного ответа не дал, но указал, что аудиторская компания KPMG разработала восемь возможных вариантов.

По словам Кучинскиса, решение правительства не может быть поспешным и необдуманным. Кроме того, правительство должно сохранить контроль над обоими предприятиями, чтобы они не стали филиалами международной компании, в которой Латвия не имеет никакого влияния. Поэтому принимать решение надо "очень осторожно".

Кучинскис, однако, пообещал, что решение будет принято, потому что партнеры [TeliaSonera] уже слишком долго ждут ответа.