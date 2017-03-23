Премьер выразил удовлетворение тем, что предприниматели и правительство консолидировались в общей работе, и надежду на то, что предприниматели и в дальнейшем поддержат реформы и будут участвовать в их осуществлении.

Кучинскис считает, что сейчас подходящее время для реформ. "Хотелось бы, чтобы наше правительство стало партией реформ и сплотило вокруг себя все те силы, которые хотят посвятить себя развитию Латвии и искоренить все, что нам до сих пор мешало", — сказал он.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола тоже поблагодарила предпринимателей за участие в разработке налоговой стратегии. Реформы в сфере здравоохранения и образования в Латвии чрезвычайно важны, подчеркнула она. Минфин же особенно активно работает над налоговой реформой. Важно проводить реформы фискально ответственно, не подрывая госбюджет, добавила министр.