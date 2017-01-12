Председатель комиссии Виталий Орлов ("Согласие") рассказал агентству LETA, что письмо премьеру уже подписано, и это было единогласное решение. Депутат напомнил, что правительству один раз уже продлевали срок для предоставления информации, но ответ получен не был.

Кучинскис приглашен на заседание через две недели, 25 января.

3 марта Сейм поручил правительству провести сравнительный анализ дорожных пошлин и регулирования в странах Балтии и до 1 сентября подать Сейму сообщение о потенциальных поправках в нормативных актах, нацеленных на то, чтобы налоги и пошлины за использование дорог тратились бы на их ремонт.

Затем срок был продлен до 1 декабря, но правительство по-прежнему не предоставило информации.