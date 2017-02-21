Как отмечают в Рижской думе, зимой латаются только так называемые аварийные ямы — применяется технология укладки холодного асфальта. Главная задача такого аварийного ремонта — предотвратить опасные ситуации на дорогах. Рижан просят сообщать о новых ямах на столичных улицах по бесплатному номеру телефона 80003600.

Для качественного ремонта покрытия необходимо, чтобы температура воздуха была не ниже + 5 градусов.

Как ранее сообщило предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU), работы по аварийному заделыванию ям обходятся в среднем в три раза дороже обычного дорожного ремонта.

Технология укладки холодного асфальта используется в случае, если площадь выбоины превышает 30 на 30 см, а глубина — 5 см. Яма вычищается и заполняется холодной асфальтной смесью. Преимущество этого метода в том, что он может быть использован в любое время года. Подготовленная к заделыванию яма даже может быть мокрой, а транспорт может ездить по отремонтированному участку сразу после завершения работ. Однако этот способ стоит примерно в 2-3 раза дороже, чем наиболее распространенный в Латвии "быстрый ремонт" щебенкой с битумной эмульсией.