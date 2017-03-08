Как сообщает LETA, Ланге смог ответить на утверждение, что в этом году состояние грунтовых дорог хуже, чем в предыдущие годы. "Не могу сказать, хуже они стали или лучше", — пояснил он. При этом признал, что при нынешних объемах финансирования последующие зимы будут "добивать" дороги Латвии все активней.
Общая протяженность грунтовых дорог в Латвии составляет около 11 тысяч километров, но на их ремонт выделяется всего 10 млн евро в год, что примерно в восемь раз меньше, чем требуется. Каждый год для содержания и ремонта местных и гравийных дорог необходимо минимум 130 млн евро.
Ланге отметил, что это вопрос приоритетов, потому что деньги из фондов Европейского союза и бюджетные средства вкладываются в первую очередь в ремонт асфальтированных дорог, где выше интенсивность движения. Состояние асфальтированных дорог с каждым годом улучшается на 2%.
По словам руководителя ЛВЦ, в текущих погодных условиях невозможно что-то сделать, чтобы улучшить состояние дорог, лишь на отдельных этапах можно отвести с проезжей части воду. Чтобы начать обработку дорог автогрейдерами, нужно ждать более благоприятной погоды. Также самоуправления и сами жители должны следить за тем, чтобы на дорогах соблюдались ограничения по массе, которые в настоящее время установлены на 70% дорог.