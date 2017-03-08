Чтобы привести в порядок грунтовые дороги и дороги местного значения, Латвии ежегодно нужно тратить по 130 миллионов евро. Однако на данный момент государственное финансирование составляет лишь 10 миллионов, рассказал Латвийскому радио глава Latvijas valsts ceļi Янис Ланге.

Как сообщает LETA, Ланге смог ответить на утверждение, что в этом году состояние грунтовых дорог хуже, чем в предыдущие годы. "Не могу сказать, хуже они стали или лучше", — пояснил он. При этом признал, что при нынешних объемах финансирования последующие зимы будут "добивать" дороги Латвии все активней.

Общая протяженность грунтовых дорог в Латвии составляет около 11 тысяч километров, но на их ремонт выделяется всего 10 млн евро в год, что примерно в восемь раз меньше, чем требуется. Каждый год для содержания и ремонта местных и гравийных дорог необходимо минимум 130 млн евро.

Ланге отметил, что это вопрос приоритетов, потому что деньги из фондов Европейского союза и бюджетные средства вкладываются в первую очередь в ремонт асфальтированных дорог, где выше интенсивность движения. Состояние асфальтированных дорог с каждым годом улучшается на 2%.

По словам руководителя ЛВЦ, в текущих погодных условиях невозможно что-то сделать, чтобы улучшить состояние дорог, лишь на отдельных этапах можно отвести с проезжей части воду. Чтобы начать обработку дорог автогрейдерами, нужно ждать более благоприятной погоды. Также самоуправления и сами жители должны следить за тем, чтобы на дорогах соблюдались ограничения по массе, которые в настоящее время установлены на 70% дорог.