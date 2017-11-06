Латвийская команда завоевала золотые медали на Чемпионате мира по "Что? Где? Когда?"

В казахской Астане прошел Чемпионат мира по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", в котором приняли участие 69 команд из 26 стран мира. По итогам розыгрыша 120 вопросов, команда Виолетты Слесаренко-Крайновой (Рига) завоевала золотые медали в квалификационном турнире. За звание чемпиона мира боролись Александр Друзь, Максим Поташев, Балаш Касумов, Анатолий Вассерман и другие. Абсолютным победителем стала команда известного телезнатока Сергея Николенко из Санкт-Петербурга.

Медали победителям вручил президент Международной ассоциации клубов Андрей Козлов.

Кроме определения "самой умной" команды, во время Чемпионата мира также проходит вручение премий Международной ассоциации клубов за различные успехи в общественном интеллектуальном движении — и в этот раз Клубом года стал Рижский клуб знатоков, отмеченный за рост количества команд, организацию международных интеллектуальных фестивалей и высокие спортивные результаты.

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На фото: команда поверженного Александра Друзя.

"Это большая честь для нашего клуба и хороший стимул продолжать развивать интеллектуальный спорт в Латвии и за ее пределами. Рижский клуб знатоков — это множество людей, которые вкладывают огромное количество времени и сил в подготовку и проведение игр, и эта награда — заслуга каждого из них", — отметил председатель клуба Константин Чекушин.

Рижский клуб знатоков зарегистрирован в Латвии как общество "Intellect" и действует с 2002 года. Клуб насчитывает несколько сотен любителей "Что? Где? Когда?", "Своей игры", "Брейн-ринга" и других интеллектуальных развлечений. Информацию о клубе можно найти на сайте www.znatoki.lv.

Спортивная версия игры "Что? Где? Когда" появилась в 1989 году на основе популярной телепередачи. В отличие от телеверсии, в спортивном варианте одновременно могут играть множество команд, при этом счет может идти на десятки и сотни вопросов. Клубы спортивного ЧГК существуют не только в странах бывшего СССР, но и в США, Израиле, Великобритании, Канаде, Финляндии, Прибалтике и других странах, а игры проходят как на русском, так и на других языках.