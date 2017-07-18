В 2016 году существенно возросло количество детей, информации о которых нет в распоряжении самоуправлений. Об этом свидетельствует статистика Государственной службы качества образования Министерства образования и науки.

При обработке данных о незарегистрированных детях, которые должны обязательно посещать школы, выяснилось, что в 2016/2017 учебном году ни в одном из учебных заведений не зарегистрировано 17 357 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Причем у самоуправлений нет данных о 569 из них. По сравнению с 2015 годом стало больше на 1 445 "неучтенных" детей.

Что же касается возрастной категории от 5 до 6 лет, то устанволено, что ни в одном детском саду не зарегистрированы 1 665 детей. Из них у самоуправлений нет данных о 133.

информации, предоставленной муниципалитетами, в период с 2010 по 2016 год наибольшее количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, которые не были зарегистрированы в учебных заведениях, уехали за границу. С каждым годом таких детей и подростков становится все больше.

С каждым годом становится и больше детей, которые не посещают учебные заведения по причине длительной болезни: если в 2015 году в Латвии таких насчитывалось четверо, то в прошлом году — уже 8. Это значит, что самоуправления не предприняли необходимые меры, чтобы обеспечить таким детям непрерывный процесс получения образования.