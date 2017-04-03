Министерство иностранных дел Латвии выражает глубокую обеспокоенность в связи с взрывом, произошедшим 3 апреля в петербургском метро. Министерство выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших.

В настоящее время МИД Латвии не располагает информацией о пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга латвийцах. В Консульском реестре не зарегистрировано ни одного туриста, который в настоящее время находится в Санкт-Петербурге.

Если Вы в находитесь в Санкт-Петербурге и Вам требуется консульская помощь, просьба звонить в генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге по телефону: + 7 (921) 961 62 11 или по телефону Консульского департамента в Риге для чрезвычайных ситуаций: +371 26 33 77 11, или написать по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv

Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге, Министерство иностранных дел призывает сообщить родным, что Вы в безопасности с помощью sms, электронной почты или социальных сетей.

МИД Латвии призывает латвийских туристов, находящихся или планирующих в ближайшее время отправиться в Санкт-Петербург, следить за актуальной информацией о положении с безопасностью в Санкт-Петербурге и возможных ограничениях на передвижение в латвийских и российских средствах массовой информации.