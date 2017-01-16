Эксперты ВОЗ собрали и обобщили данные по всему миру за пять лет (2010-2015 гг). Всего в списке (рейтинг — здесь) представлена 191 страна.

Первое место занимает Молдова: жители этой страны в среднем потребляют по 17,4 литра чистого спирта в год. На втором месте — Беларусь (17,1 литра), на третьем — Литва (16,2 литра).

В топ-10 по количеству выпитого спиртного попали также Россия (14,5 литра), Чехия (14,1), Украина (13,9), Андорра (13,8), Румыния (12,9), Сербия и Австралия (по 12,6).

Латвия занимает 15-е место (12,3 литра), оказавшись между Венгрией (12,4) и Хорватией (12,2). Показатели Латвии примерно схожи со Словакией, Португалией, Гренадой (по 12,5) и Великобританией (12,0). Для сравнения: Эстония стоит в рейтинге 36-й (10,3 литра).

Немногим меньше потребляют в Финляндии, Намибии, Франции, Польше, Южной Африке, Болгарии, Нигерии и Люксембурге (от 11,9 до 11,2 литра в год на человека).

Что касается других стран, то Ирландия — 28-я (10,9 литров), Германия — 32-я (10,6), Испания — 33-я, Казахстан — 37-й, Канада — 38-я, Дания — 39-я, США — 49-е (9,0 литра), Швеция — 52-я, Грузия — 66-я (7,7 литра), Япония — 69-я, Китай — 87-й (6,7), Италия — 97-я (6,1), Армения — 108-я (5,3), КНДР — 129-я, Израиль — 138-й, Турция — 147-я.

Внизу списка, составленного ВОЗ, — государства из Африки (север и восток), Азии (Ближний Восток и юго-восток) и Океании. Меньше всего спиртного употребляют жители Кувейта, Ливии, Мавритании и Пакистана (по 0,1 литра спирта в год на человека), Коморских островов, Саудовской Аравии и Бангладеша (по 0,2), Египта, Нигера и Йемена (по 0,3).