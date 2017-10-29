Министерство внутренних дел Латвии подготовило доклад о состоянии сферы пожаротушения в стране, в котором особая роль отведена развитию добровольных пожарных организаций (ДПО, или BUB — brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas). Рядовому читателю о существовании таковых почти ничего не известно, однако документация свидетельствует, что из кармана налогоплательщиков на них расходуются немалые суммы.

Так, министерство выяснило, что часть ДПО активно поддерживаются различными самоуправлениями, и в 2016 году из городских бюджетов в целом было выделено 200 945 евро. Более половины этой суммы (115 866 евро) потрачено на "вознаграждения за работу". Аренда помещений, содержание техники и покрытие расходов на бензин потребовали еще 85 079 евро, отмечает МВД.

На бумаге в Латвии уже насчитывается 44 таких "дружины", цель деятельности которых — облегчить работу профессиональным пожарным. По аналогии с оборонной сферой, деятельность ДПО можно назвать "пожарной Земессардзе". Принцип тот же: имеются профессиональные бригады, однако в нынешних экономических условиях их не так много, как хотелось бы, поэтому часть нагрузки принимают на себя добровольные образования. Армии помогает Земессардзе, Пожарно-спасательной службе — ДПО.