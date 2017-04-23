Латвия закупит пулеметы на 5,5 млн евро

LETA | rus.DELFI.lv |





Foto: davric, CC BY-SA 3.0 Министерство обороны Латвии за 5 525 888 евро приобретет пулеметы и комплектующие части к ним, сообщает LETA. Пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметров и комплектующие к ним поставит бельгийская оружейная компания FN Herstal. Закупочная процедура проходила в порядке переговоров, а не проведения конкурса. Пулеметы поступят на вооружение регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений Земессардзе. Точное число приобретаемых пулеметов Минобороны не раскрывает из соображений информационной безопасности. В конце 2014 года компания FN Herstal уже выигрывала конкурс на поставку пулеметов латвийской армии. Министерство обороны закупило тогда пулеметы Browning M2HB-QCB калибром 12,7 мм (на фото) за 1 808 322 евро.

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