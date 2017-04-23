Закупочная процедура проходила в порядке переговоров, а не проведения конкурса. Пулеметы поступят на вооружение регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений Земессардзе.
Точное число приобретаемых пулеметов Минобороны не раскрывает из соображений информационной безопасности.
В конце 2014 года компания FN Herstal уже выигрывала конкурс на поставку пулеметов латвийской армии. Министерство обороны закупило тогда пулеметы Browning M2HB-QCB калибром 12,7 мм (на фото) за 1 808 322 евро.