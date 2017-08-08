Согласно идее Минобразования, с 2018/2019 учебного года ответы на централизованных экзаменах в средней школе можно будет писать только на латышском языке, а еще через год это же будет распространяться и на экзамены в основной школе. До сих пор учащиеся сами могли выбирать язык ответов. На данный момент поправки являются лишь предложением со стороны ведомства Шадурскиса и не одобрены властями.

"Я лично не поддерживаю инициативу о том, что выпускники 9 и 12 классов все экзамены должны сдавать только на латышском языке, — пояснил свою позицию Лембергс. — Это правило надо вводить эластично — в зависимости от района и школы тоже. Ситуация в Даугавпилсе и Резекне будет совсем другой, нежели в Валмиере.

В эпоху нестабильной геополитической ситуации такое решение, на мой взгляд, может создать угрозу национальной безопасности. Для Латвии сегодня гораздо важнее достичь этнического спокойствия, чем какого-то недовольства, которое обязательно появится, если ребенок не сможет из-за языкового вопроса нормально сдать экзамен. Сегодня национальная безопасность должна стоять выше, чем желания отдельных чиновников из Минобразования", — заявил Лембергс.

Лембергс напомнил о реформе Шадурскиса 10-летней давности, которая заключалась в переводе русских школ на латышский язык обучения. "Такого рода действия — это действия вредителей страны, — говори он. — И такие действия должен оценивать Комитет национальной безопасности", — изложил свою точку зрения мэр Вентспилса. Он полагает, что действия Минобразования можно охарактеризовать как злонамеренные, потому что они дестабилизируют ситуацию в Латвии, и особенно — в ее отдельных регионах, например, Латгалии.