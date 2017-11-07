Членами партии "Единство" являются депутаты Хосам Абу Мери, Астрида Харью, Ояр Эрик Калниньш, Айнар Латковскис, Атис Леиньш, Инесе Либиня-Эгнере, Ромуалд Ражукс, Лаймдота Страуюма, Янис Упениекс и Ренар Путниньш.
Региональные партии, с которыми сотрудничает "Единство", во фракции представляют Алдис Адамович, Инесис Бокис, Юрис Шулцс и Виктор Валайнис. Лолита Чигане, Алексей Лоскутов, Андрей Юдин и Инт Далдерис являются членами "Движения "За!"".
Дзинтарс Закис и Вейко Сполитис не являются членами "Единства". Недавно из партии вышел Анрий Матисс, а в понедельник правление "Единства" решило исключить из партии председатея фракции Солвиту Аболтиню.