Лишь 10 из 22 депутатов фракции "Единства" являются членами этой партии

LETA |





Foto: LETA В парламентскую фракцию "Единства" входят 22 депутата, 10 из них являются членами этой партии, 12 представляют другие партии или являются беспартийными. Членами партии "Единство" являются депутаты Хосам Абу Мери, Астрида Харью, Ояр Эрик Калниньш, Айнар Латковскис, Атис Леиньш, Инесе Либиня-Эгнере, Ромуалд Ражукс, Лаймдота Страуюма, Янис Упениекс и Ренар Путниньш. Региональные партии, с которыми сотрудничает "Единство", во фракции представляют Алдис Адамович, Инесис Бокис, Юрис Шулцс и Виктор Валайнис. Лолита Чигане, Алексей Лоскутов, Андрей Юдин и Инт Далдерис являются членами "Движения "За!"". Дзинтарс Закис и Вейко Сполитис не являются членами "Единства". Недавно из партии вышел Анрий Матисс, а в понедельник правление "Единства" решило исключить из партии председатея фракции Солвиту Аболтиню.

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