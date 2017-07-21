Поменять сферу деятельности Аболтиня рассчитывает после истечения срока парламентского мандата — в следующем году, пишет Rus.LSM.lv. В свое время политик руководила Консульской службой Министерства иностранных дел.

Аболтиня также сообщила, что не будет претендовать на пост главы "Единства".

Как сообщалось, заместитель председателя партии "Единство" Эдвард Смилтенс 21 июля ушел с должности председателя фракции. Об этом политик сообщил в Facebook. Он временно приостанавливает и выдвижение своей кандидатуры на пост председателя "Единства" на съезде партии 19 августа.

Смилтенс недоволен тем, что на должность главы партии обсуждаются две кандидатуры — его и руководителя фракции Солвиты Аболтини. "У нас диаметрально различное представление о дальнейшем развитии партии. Фракция "Единства" должна принять решение о будущем партии и о человеке, которому будет доверено руководство ею", — сказал политик.