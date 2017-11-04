Сотрудники Госполиции и Рижской полиции самоуправления в рамках следственных мероприятий делают "контрольные закупки" в массажных салонах, сообщает передача Panorāma телеканала LTV.

Проституция в Латвии не запрещена, однако нелегальными являются сутенерство и организация деятельности сексуального характера в составе группы. Кроме того, запрещено торговать телом в квартире, которая не принадлежит человеку, или он ее не снимает.

Для того, чтобы ловить нарушителей закона, полиция направляет в массажные салоны своих сотрудников под видом клиентов. Госполиция называет такую практику следственным экспериментом и настаивает на том, что она проводится в соответствии с решением суда. Рижская полиция самоуправления (RPP) обосновывает такие действия приказом руководства.

В распоряжение передачи попали рапорты сотрудников полиции, составленные после посещения массажных салонов. В них детально описывается, как именно девушки делали массаж - в том числе и половых органов.

"Цель RPP - доказать факт административного правонарушения", - заявил передаче представитель полиции Томс Садовскис. В случае, если нарушение удается доказать, проститутку ждет административное, а сутенера - уголовное наказание.

"Нужно ли это делать в таком виде, чтобы у сотрудника полиции был с девушкой секс, и потом он вытаскивает удостоверение? Это точно можно сделать с гораздо меньшим вмешательством в частную жизнь и права человека", - заявил передаче адвокат Артурс Звейсалниекс.

Депутат Сейма, эксперт в области уголовного права Андрей Юдин отметил, что такие методы работы широко распространены в Рижской муниципальной полиции. "Если бы они фокусировались на торговле людьми, я бы это мог понять. Нет, они просто ищут людей, которые оказывают сексуальные услуги, а потом ищут пункт закона, который можно применить. Это дискредитирует саму полицию. И противоречит тем целям, что записаны в законе. По-моему, RPP стоит подумать, действительно ли они действуют в соответствии с духом закона", - заявил Юдин.

Передача отмечает, что на самом деле для того, чтобы доказать факт предоставления сексуальных услуг, достаточно устного согласия. 10 ноября 2015 года суд Видземского предместья уже выносил приговор в такой ситуации.