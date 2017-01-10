Латвия и США подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны. В нем будут оговорены условия пребывания американского контингента на территории нашей страны. При этом войска армии США в Латвии, возможно, получат и частичный иммунитет против уголовного преследования со стороны латвийских правоохранительных органов, а судить их смогут только в США, сообщает Русское вещание LTV7.

Содержание оборонного договора разглашению не подлежит. Так говорят в Министерстве обороны. Комментарии обещают дать только после его подписания обеими сторонами. Однако кое-что уже известно. Например, на сайте Кабинета министров доступен законопроект о подписании договора. В нем, помимо прочего, есть третья статья. Формулировка довольно запутанная. Но из нее все же ясно — в договоре между Латвией и США есть пункт об отказе от уголовной юрисдикции. Что именно это означает — неясно.

Глава Минобороны Раймондс Бергманис решил сохранить интригу. "У нас уже есть договор о нахождении здесь солдат. Там оговорены возможности более тесного сотрудничества с США. Такие же договоры есть у Литвы и у Эстонии", — объяснил он.

По сообщению ряда СМИ, литовский договор о сотрудничестве с США как раз и подразумевает отказ от уголовного преследования в случае совершения солдатами армии США уголовных правонарушений на территории Литвы. Полковник запаса Раймондс Рубловскис в разговоре с журналистами отметил, что и в латвийском договоре без такого пункта, скорее всего, не обойтись.

"Такие договоренности существуют в большинстве случаев. Во-первых, статус военнослужащего все-таки отличается от гражданского лица. Если военнослужащий США будет привлечен к уголовной ответственности, он, скорее всего, будет выдан США и уже там будет уголовно преследоваться. Это исходит из того, Латвия просит помощи США, а не наоборот. И США может свои требования выдвигать", — говорит Рубловскис.

В Латвийской трансатлантической организации призывают отбросить эмоции и говорят о важности договора. "У этого договора есть и чисто практический характер. В Латвии находится достаточно много солдат США и в будущем их число может увеличиться. Кроме того, в международном пространстве появляется вопрос — будет ли новая администрация США выполнять взятые на себя обязательства. И в этом свете — это очень важный сигнал, что перемен не будет", — говорит заместитель руководителя Латвийской трансатлантической организации Жанета Озолиня.

Из принятого во вторник правительством документа также ясно, что Генеральная прокуратура в отдельных случаях сможет отозвать право отказа от уголовной юрисдикции. Например, когда речь идет о тяжких, особо тяжких преступлениях или в случаях, когда есть пострадавшие. Будет ли Генпрокуратура использовать это право — неясно.

Подписание правительственного договора между США и Латвией намечено на этот четверг. А уже в конце февраля в Латвии ждут третью танковую бригаду армии США.