В распоряжении программы "Личное дело" Русского вещания LTV7 оказались внутренние документы компании Global Engineering Baltia LTD. Эта фирма обещает своим клиентам сказочную прибыль. Но, по словам одного из бывших работников, является, видимо, финансовой "пирамидой".

Один из бывших работников компании, осознав, что фирма, в которой он работает, обманывает клиентов, предоставил журналистам внутреннюю документацию Global Engineering, где видно, какими способами ее работники находили так называемых вкладчиков.

По словам Андриса (имя изменено), летом прошлого года в компании работало порядка 20 сотрудников. Сейчас — только 8. Они работают в современном офисном здании в Риге на улице Дунтес. Трудятся за минимальную зарплату без каких-либо соцгарантий и трудовых договоров.

"Мне дали подписать договор о субаренде, что я арендую за 15 евро в месяц свое рабочее место. И если налоговая приходит, то я занимаюсь тут типа своими делами", — говорит Андрис. Он утверждает, что деньги ему платили наличными. Исполнительный директор выдавал их лично.

"Помните, что наладить контакты с клиентом, который сказал вам "нет", нельзя лишь в той ситуации, если клиент мертв. Все остальное можно исправить", — говорится в одной из внутренних инструкций фирмы. Каждый клиент занесен в таблицу. Всюду маркировки: "Дожать, перезвонить, клиент холодный".

"Мои обязанности были на ss.lv искать недвижимость, автомобили, которые трудно продаются. Звонить этим людям и предлагать прийти к нам в офис затем, что у нас есть уникальная возможность приобретения этих вещей", — рассказывает Андрис.

У каждого агента был план по сдаче 6000 евро в месяц. Как говорит Андрис, истинную сумму привлеченных инвестиций знает только глава компании Андрей Моргунов. По его собственным оценкам это больше 300 тысяч евро.

Эти деньги давали на строительство завода по производству уникальных электромоторов с высоким КПД. Но за все время работы Андрис так и не увидел признаков строительства. Вся деятельность компании Global Engineering Baltia сконцентрирована именно на привлечении инвестиций. Любыми способами, говорит бывший сотрудник.

"Это была якобы возможность у человека заложить в Westkredit свою квартиру и принести свои деньги нам", — говорит Андрис.

А вот что ждет недвижимость инвестора согласно внутреннему документу Global Engineering Baltia: "Ставим на продажу за 80%-85% рыночной стоимости с максимальной рекламой объявления. И вот внимание: Если через две недели не продана: Закладываем под минимальный процент и лучшие условия местной кредитной компании". Т. е. недвижимость инвестора продается максимально быстро. Порой за ломбардную цену.

Один из инвесторов, назовем его Владимир, ради вклада в Global Engineering Baltia заложил квартиру и землю в Иманте. Перспективного клиента обрабатывал сам босс — Андрей Моргунов.

"У меня банк уже завтра врубает штрафные санкции под 15 евро в день из-за того, что он отказался платить. Он уговорил меня взять кредит в "Вэст кредит" и принести ему деньги наличными. Я принес эти денежки, он выписал мне бумажку без печати. О том, что моя сумма увеличится в пять раз на десятом этапе. Плюс — я заложил у него землю, которую он продал и ни копейки мне не заплатил. Ситуация страшная", — рассказывает Владимир.

Владимир уже собрался было идти в полицию и писать заявление, но через день после разговора с "Личным делом", передумал. Ждет. Ему пообещали вернуть деньги.

"Личное дело" связалось с Андреем Моргуновым. Он отрицает все утверждения о том, что зарплаты сотрудникам выплачивались в конвертах, а также, что у работников не было трудовых договоров.

По данным creditweb, в Латвийском регистре предприятий на Андрея Моргунова зарегистрировавно 4 компании. У одной прекращена хозяйственная деятельность. Другая стоит один евро. Третье — общество и четвертая — представительство британской компании. Ни по одной из представленных в регистре компаний не составляются годовые отчеты. Нет движения и данных об уплате хоть каких-то налогов.

"Ввиду того, что компания не ведет какой-либо коммерческой деятельности на территории Латвии, и зарегистрирована в Великобритании, то налоги в пользу бюджета Латвии не начисляются", — объясняет Моргунов.

Уставной капитал метаринской компании, указанный на ее сайте, составляет 1 млрд. фунтов. Такая мощная в финансовом отношении структура, по словам Моргунова, в ближайшее время на пресс-конференции представит характеристики первого произведенного ими в Латвии электромотора.

Интересно, что большинство инвесторов, которых обзвонили журналисты "Личного дела", отдают себе отчет в том, что имеют дело с "пирамидой", но надеются успеть "выиграть деньги".