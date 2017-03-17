Не меньше 55 градусов — именно такой, по мнению Минздрава, должна быть температура воды в кранах латвийских домов для профилактики заболеваний, в том числе и опасной легионеллы. Но на деле водопроводы во многих многоквартирных домах не предназначены для такой температуры, сообщает Русское вещание LTV7.

Водопроводы во многих домах не предназначены для рекомендованной Министерством здравоохранения температуры в 55 градусов, и при ее достижении могут быстро выйти из строя. А значит, их придется менять, при чем за счет жильцов. Кроме того, за дополнительный нагрев воды платить также придется больше.

В Rīgas namu pārvaldnieks говорят, что если, например, одновременно нужно будет ремонтировать крышу и менять трубы, то жители сразу это увидят в своих счетах. "И если жители не хотят замену труб, то как обслуживающая компания может обеспечить 55 градусов в квартире?" — говорит представитель RNP Санта Валюма.

Как выйти из такой ситуации, пока непонятно. Как, впрочем, и что делать домоуправлению, если ремонт водопровода уже запланирован, но жители не платят по счетам. В ассоциации рижских домоуправлений также критикуют предложение Минздрава — в сильном подогреве воды они не видят смысла.

"Легионелла не может распространиться в системе водопровода, где люди пользуются водой. Это может быть только в тех местах, где люди не пользуются водой, например, уехали в отпуск, какое-то время квартира находится без использования воды, в результате появился стоячий участок, и вот там она может распространиться, в какой-то конкретной квартире", — объясняет председатель правления ассоциации Игорь Трубко.

В Министерстве здравоохранения говорят, цель их предложений — профилактика. Жильцам советуют правильно пользоваться водопроводной водой: после долгого отсутствия осторожно пропустить застоявшуюся воду, чистить бойлеры и душевые насадки.

"Мы живем в Европе, в гигиеническом обществе, и моем руки, и думаю, что чистота труб тоже важна, дешевле поддерживать чистоту труб, чем потом говорить, что у нас много заболевших. Или повысилась смертность", — уверенна министр здравоохранения Анда Чакша.

Правда, кто все-таки должен платить за эту профилактику, в Министерстве здравоохранения не ответили. Предложения уже переданы на рассмотрение в Министерство экономики, а дальше их рассмотрит Кабинет министров.