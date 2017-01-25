Мэров женского пола на латышском языке впредь будут называть "мэршами"

Foto: Shutterstock Центр госязыка объявил о том, что созданная им комиссия экспертов постановила о введении в латышском языке нового слова — mēre (существительное женского рода, образованное от mērs — "мэр", которым традиционно обозначали городского главу вне зависимости от его половой принадлежности). К русскому языку новый термин можно приблизительно адаптировать как "мэрша". Отметим, что введение термина mēre, которым впредь будут обозначать женщину-главу администрации думы, приведет к тому, что в некоторых случаях склонения этого слова оно будет идентично использованию слова mēris ("чума").

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