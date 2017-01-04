Из-за сильной метели и множества аварий утром в среду, 4 января, осложнено движение транспорта как на главных автодорогах Латвии, так и на улицах столицы страны.

Согласно оперативным данным, в Риге большие пробки образовались на въезде на Улманя гатве, ул. Лубанас и Даугавгривас. Осложнен проезд по Вантовому и Каменному мостам, ул. Валдемара, Юглас и во многих других местах города.

По данным "Waze.com", заторам способствуют многочисленные ДТП на столичных улицах. Автоаварии сегодня утром произошли на улицах Даугавгривас, Калнциема, Елгавас, Виенибас гатве, Лиелвардес, сообщает LETA.

В связи с этим в среду в Риге действуют так называемые "снежные" билеты — автоводителя могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, преьъявив контролерам техпаспорт на свою машину.

На дорогах Латвии больше всего проблем с движением транспорта констатировано в направлении Сигулды от Риги до поворота на Рауну, в Валмиерском направлении от Сталбе до Валки, а также из Валки, Айнажи, Даугавпилса, Бауски, Елгавы и Лиепаи в направлениее на окружные дороги Риги на протяжении всего маршрута.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня толщина снежного покрова вырастет минимум на 10 сантиметров. Также возможно похолодание.