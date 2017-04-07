Министерству иностранных дел пока неизвестно, пострадали ли при нападении в Стокгольме в пятницу жители Латвии, сообщил пресс-секретарь МИДа Раймонд Янсонс.

Но известно, что зарегистрированные в консульском регистре латвийцы находятся в безопасности, указали в МИДе.

МИД Латвии категорически осуждает совершенный в столице Швеции теракт и выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших.

Латвийцы, которые находятся в Стокгольме и нуждаются в консульской помощи, могут звонить по телефону + 468 7006301 или +371 26 33 77 11, либо писать на адрес palidziba@mfa.gov.lv.

МИД просит латвийцев, которые находятся в Стокгольме или планируют туда отправиться, следить за актуальной информацией в латвийских и шведских СМИ о ситуации с безопасностью в Стокгольме и возможных ограничениях на перемещение.

Как сообщалось, 7 апреля около трех часов дня в Стокгольме грузовик сбил несколько пешеходов на одной из оживленных центральных улиц города. По данным Reuters, погибли как минимум три человека. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент терактом.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Машина была угнала накануне, когда водитель вышел из грузовика для разгрузки.