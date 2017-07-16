Министерство финансов еще ищет возможности финансирования самоуправлений после налоговой реформы, заявил агентству LETA представитель Минфина Алексис Яроцкис.

Как сообщалось, Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) направил бюджетно-финансовой комиссии Сейма письмо с просьбой при принятии поправок к подоходному налогу с населения предусмотреть, чтобы общий объем налоговых поступлений в бюджеты самоуправлений составлял не менее 19,6%.

ЛСС обсуждает несколько механизмов компенсации, и дискуссии по этому вопросу продолжаются.

В документе об основных принципах налоговой реформы, поддержанном правительством 9 мая, содержится оговорка о том,

что Минфин для компенсации влияния налоговой реформы на бюджеты самоуправлений предусмотрел специальный механизм дотации.

Размер дотации должен быть таким, чтобы общие налоговые поступления самоуправлений вместе со специальной дотацией составляли бы 19,5% от поступлений совокупного бюджета.