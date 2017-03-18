Эта оговорка вступит в силу, если правительство на заседании во вторник, 21 марта, поддержит ликвидацию РАПУО.

Министерство подверглось критике за отсутствие долгосрочных планов развития сети вузов, что вызвало среди вузов опасения за возможные дальнейшие шаги МОН по консолидации.