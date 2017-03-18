Министерство обещает не ликвидировать вузы до 2020 года

LETA |





Foto: LETA Ликвидировав Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО), Министерство образования и науки (МОН) обещает до 2020 года не проводить реорганизации больше ни в одном вузе, свидетельствует проект распоряжения о ликвидации РАПУО путем присоединения к Латвийскому университету. Эта оговорка вступит в силу, если правительство на заседании во вторник, 21 марта, поддержит ликвидацию РАПУО. Министерство подверглось критике за отсутствие долгосрочных планов развития сети вузов, что вызвало среди вузов опасения за возможные дальнейшие шаги МОН по консолидации.

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