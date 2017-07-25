Принятые Рижской думой поправки к обязательным правилам о представительстве депутатов в думских комитетах противоречат закону, заключило Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР).

МОСРР направило Рижской думе письмо с поручением уточнить правила и обеспечить их соответствие требованиям нормативных актов, сообщили агентству LETA в министерстве.

Рассмотрев заявление оппозиционных депутатов Рижской думы, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс подчеркивает: "Закон необходимо одинаково соблюдать как в Риге, так и во всех других латвийских самоуправлениях.

Обязанность Рижской думы — формировать комитеты в соответствии с правилами, а не с собственной их интерпретацией".

В комитетах должны быть пропорционально представлены депутаты правящей коалиции и оппозиции, пояснил он. Число членов комитета должно быть не меньше трех и не больше половины общего числа депутатов думы, за исключением финансового комитета. Каждый депутат должен быть членом по меньшей мере одного комитета. Максимальное количество комитетов, в которых может работать один депутат, не устанавливается.

Каждому депутату должны быть обеспечены одинаковые возможности работать в одинаковом количестве комитетов. В каждом комитете следует по возможности обеспечить пропорциональное участие представителей каждой партии.

МОСРР указывает, что внесение депутатами Рижской думы на последнем ночном заседании предыдущего созыва поправок в правила, касающихся работы думы нового созыва — не лучшая практика, хоть и не запрещено.

Как сообщалось, коалиция "Согласия" и партии "Честь служить Риге" (ЧСР) на последнем заседании Рижской думы предыдущего созыва утвердила изменения в правилах самоуправления, чтобы обеспечить стабильное большинство во всех думских комитетах нового созыва. Согласно поправкам, каждый депутат может работать более чем в двух комитетах думы.