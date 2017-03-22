На самом деле размер общих затрат на введение кассовых аппаратов нового типа, которые латвийским предприятиям придется оплатить из своего кармана, окажется не столь велик, как было заявлено изначально. Такое оправдание привела министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, отвечая на вопросы целой группы депутатов Сейма, требовавших от нее доказать обоснованность реформы.

"На данный момент в стране имеется 61 236 зарегистрированных электронных устройств, и, согласно имеющимся данным, налогоплательщикам нужно будет сменить 15 085 из них. Часть можно будет модернизировать — на это у них уйдет 3,8 млн. евро. Оставшуюся часть нужно будет купить заново — расходы составят до 16 млн. евро", — пояснила министр. В итоге выходит сумма в 20 млн. евро, что значительно меньше обнародованной ранее цифры в 70 миллионов.

Рейзниеце-Озола пояснила, что кассовые аппараты нового образца будут стоить от 250 евро, а кассовая система — от 600-1000 евро, сообщает LETA.

Как сообщалось, 1 января 2017 года вступили в силу новые требования к кассовым аппаратам и системам, соответствовать которым бизнесмены должны до 1 июля этого года. После этого группа парламентариев потребовала от министра финансов пояснить, почему предпринимателям, возможно, придется понести дополнительные расходы в размере 70 млн. евро на нововведения.

Запрос подписали главным образом депутаты от оппозиционных партий. Свои подписи под документом поставили Артусс Кайминьш (KPV LV), Ингуна Судраба, Гунар Кутрис, Ринголд Балодис, Айвар Мейя, Силвия Шимфа (все из NSL), Юлия Степенко, Валерий Агешин, Андрей Клементьев (все из Согласия) и Карлис Креслиньш (ВЛ-ТБ/ДНЛЛ).

По мнению парламентариев, поправки, предусматривающие, что фирмы, обслуживающие кассовые аппараты, должны проводить сертификацию кассовых аппаратов в соответствии с новыми требованиями, не соответствуют принципам хорошего управления.

Депутаты ссылаются на прогнозы профессиональных организаций, согласно которым через несколько лет понадобится вносить новые изменения в закон, что приведет к дополнительным расходам для налогоплательщиков.

Одной из важнейших проблем депутаты называют обязанность предпринимателя внести 50 тыс. евро на счет Службы госдоходов в качестве гарантии ущерба, который может быть причинен государству ошибкой в кассовой системе.

Дополнительные расходы предпринимателей придется оплатить потребителям, поскольку вырастет цена конечного продукта или услуги, подчеркивают депутаты. Поэтому Рейзнице-Озоле задан ряд вопрос по поводу планируемых изменений.