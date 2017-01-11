По его словам, народная инициатива об отмене налога приведет к существенным потерям государственного бюджета и повлияет на бюджет самоуправлений. Речь идет о сотнях миллионов евро.

Рейрс напомнил, что сегодня необлагаемый размер пенсий — 235 евро, а для работающих пенсионеров с маленькими зарплатами — 80 евро.

Министр считает, что дискуссия по этому вопросу возможна. Но он считает, что отменять налог нельзя, хотя и можно пересмотреть "потолок". O каких цифрах идет речь, Рейрс не стал уточнять, поскольку до 1 апреля должны быть подготовлены предложения.