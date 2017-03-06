"Мы уже очень близки к приобретению беспилотных летательных аппаратов, ведутся переговоры с предпринимателями. Но есть некоторые ограничения, которые необходимо соблюсти, например, получить сертификат промышленной безопасности", — заявил ранее министр.

Такой сертификат должен иметь поставщик беспилотных аппаратов, и это является одним из основных требований к продолжению сотрудничества с Минобороны.

В использовании беспилотных аппаратов особенно заинтересована береговая охрана Латвии, так как они позволят ей намного эффективнее выполнять свои функции.