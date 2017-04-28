Общие доходы министра здравоохранения Латвии Анды Чакши в 2016 году составили 69 069 евро, свидетельствует информация из ее декларации должностного лица, размещенной в базе данных Службы госдоходов.

Став министром в июне 2016 года, за эту работу она получила 36 686 евро. Еще 23 098 евро в 2016 году она получила за работу председателя правления Детской клинической больницы. 8992 евро — "другие доходы" в VSAA, еще 273 евро — пособие там же. Наконец, 20 евро она отметила в качестве полученных процентов в банке Nordea.

В 2015 году, работая председателем правления Детской клинической больницы и будучи членом правления Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня, нынешний министр заработала 103 513 евро. Однако пост члена правления "взрослой" больницы, который приносил ей почти 48 тыс. евро годового дохода, она оставила в начале 2016 года, еще до назначения министром. Как председатель правления Детской больницы, Анда Чакша получала более 55 тыс. евро в год. Эта сумма сопоставима с полной годовой зарплатой министра в Латвии.

У Анды Чакши есть взятый ранее долг на сумму 124 157 евро, она также выдала ссуду в размере 52 646 евро. В 2016 году эти цифры не менялись.

Наличными она хранит 5000 евро, а 46 982 евро держит в банке Nordea.

У главы Минздрава земля в Риге в совместной собственности, земля и дом в Сигулде в собственности.

В 2015 году она приобрела в лизинг новый "околоспортивный" автомобиль Subaru WRX.