"Поражает недостаток воображения у создателей пропаганды, которые пытаются снова вытащить на свет старый миф о женщинах-снайперах из стран Балтии (так называемых "белых колготках"). Стремление демонизировать и очернить солдат Латвии и других стран НАТО не является чем-то новым: это классическая информационная операция, целью которой является попытка овладать умами и сердцами людей", — пояснили Delfi в Миноброны Латвии.

Ведомство призвало жителей Латвии критично относиться к такого рода попыткам распространения дезинформации, назвав заявления о "снайпершах из Балтии" популизмом. Как подчеркнули в Минобороны, латвийским СМИ также не следует поддерживать кампанию очернения и не распространять непроверенную и неверную информацию из сомнительных источников.

Отметим, что это уже вторая волна информационного "нашествия снайперов из Латвии" на юго-восток Украины. В начале прошлого лета сепаратисты уже сообщали о якобы имевших место вооруженных провокациях со стороны сил АТО, в составе которых также действовали подразделениями "наемников из стран Балтии". Отдельно отмечались некие "снайпера из Латвии". Об этом в своем профиле на Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тимчук.

"По утверждению местных СМИ со ссылкой на "чиновников" и представителей командования "2-го АК ЛНР", группы "снайперов-наемников из Латвии" обстреливают мирных жителей на КПВВ "Золотое" с целью дискредитации "молодой республики"", — писал Тимчук.

Ранее российские СМИ со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко также утверждали, что украинское командование перебросило в зону АТО "несколько сотен наемников из Канады, Прибалтики, Польши и Грузии", а также о том, что наемники обучают военнослужащих ВСУ диверсионно-разведывательной, минно-подрывной деятельности и тактике ведения боя в городских условиях.