23 февраля министр здравоохранения Анда Чакш сказала журналистам, что председатель правления РВКУБ Анита Слокенберга и член правления Виестур Бока подали заявления об увольнении спустя день после того как Госконтроль направил Минздраву проект заключения о ревизии эффективности работы руководства РВКУБ. "Учитывая, что выводы об эффективности управления плохие, сегодняшние заявления об увольнении для меня не стали сюрпризом", — сказала Чакша.

Представитель Госконтроля Зане Озола сказала, что, по закону о Госконтроле, Госконтроль обнародует публичный доклад о ревизии после его вступления в силу, когда выполнены все необходимые процедуры, то есть, дана возможность высказать мнение ревизируемому учреждению, принято решение ревизионного департамента и прошел установленный законом срок его обжалования.

"Минздрав тоже извещен об этом порядке, поэтому практика публично раскрывать приведенные в докладе о ревизии факты без соблюдения установленного законом порядка неприемлема. Это может сформировать у общества неполное и неправильное представление о констатированных в докладе фактах. Мы просим должностных лиц и работников ревизуемых учреждений в дальнейшем соблюдать требования закона", — подчеркнула Озола.

Госконтроль закончит ревизию и опубликует доклад о ревизии в РВКУБ в апреле 2017 года, и тогда с ним смогут ознакомиться все желающие, добавила она.

"До вступления в силу доклада о ревизии эта информация имеет статус ограниченного допуска", — пояснила Озола.